Guinée-Bissau: Les priorités du nouveau Premier ministre, Geraldo Martins

Nommé lundi dernier et installé le lendemain dans ses fonctions, le nouveau Premier ministre bissau-guinéen, l’opposant Geraldo Martins, s’est engagé à travailler pour enraciner la cohésion nationale et hâter le développement du pays.

Le Chef de l’exécutif, Martins a promis de travailler «d’arrache-pied afin d’atteindre les objectifs que son Gouvernement s’est fixé, notamment la réduction des prix des denrées de première nécessité, l’amélioration de la commercialisation de la noix de cajou (NDLR: principal produit d’exportation du pays) et l’amélioration de l’éducation et de la santé».

Le nouveau patron de la Primature bissau-guinéenne peut compter dans ce sens, sur la disponibilité du Président Umaro Sissoco Embalo qui est d’un autre bord politique. Ce dernier se dit «ouvert et disponible pour collaborer avec le nouveau Gouvernement, et a lancé un appel à l’unité et à la tolérance afin de consolider la stabilité du pays».

Les dernières élections législatives anticipées de juin 2023 en Guinée-Bissau, ont imposé une cohabitation politique au Président Embalo, suite à la victoire d’une large coalition de l’opposition sur la mouvance présidentielle.