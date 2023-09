Le COSCEL-CI déploie des centaines d’observateurs pour les élections du 2 septembre 2023 en Côte d’Ivoire

Le Consortium des organisations de la société civile pour les élections en Côte d’Ivoire (COSCEL-CI) a annoncé, jeudi dans une déclaration, le déploiement de 419 observateurs citoyens pour les élections municipales et régionales de ce samedi 2 septembre en Côte d’Ivoire.

Ces observateurs ont été recrutés et formés en vue d’être déployés selon un échantillon aléatoire et représentatif de 419 bureaux de vote, explique le COSCEL-CI, précisant qu’ils seront mobilisés comme observateurs fixes et auront la responsabilité d’observer, durant toute la journée, le déroulement du scrutin dans les bureaux de vote échantillonnés et collecter tous les incidents ayant trait au processus électoral.

«Une autorisation spéciale délivrée par la Commission Electorale Indépendante permet à nos observateurs de rester dans les bureaux de vote de l’ouverture à la proclamation des résultats», assure le Consortium.

A ces observateurs s’ajoutent, selon les organisations concernées, 122 coordonnateurs départementaux et communaux qui seront mobilisés comme des observateurs mobiles et auront à charge de collecter les données en lien avec l’environnement sociopolitique et sécuritaire dans les localités respectives, en vue de mettre en exergue les dynamiques qui gravitent autour du déroulement du scrutin.

Ces coordonnateurs sont des observateurs à long terme qui ont été recrutés et mobilisés à l’effet d’observer, au quotidien, les dynamiques sociales dans les villes, villages et hameaux depuis le 1er juillet 2023.

Avec tout ce dispositif, le COSCEL-CI entend observer et rendre compte de l’environnement sociopolitique et sécuritaire, avant, pendant et après le processus électoral, en dépit des éventuelles difficultés qui pourraient subvenir dans le cadre de sa mission d’observation citoyenne.

Le Consortium s’est assigné, depuis juillet passé, plusieurs missions dont celle d’observer l’environnement sociopolitique et de faire des recommandations aux différents acteurs afin de faciliter un processus électoral inclusif, apaisé, transparent et sans violence, contribuant ainsi à l’avancement de la démocratie dans le pays.