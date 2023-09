Gabon/Transition: La vice-Présidence en fonction, nouvelles décisions politiques d’Oligui Nguema

La Transition lancée sur les rails le 4 septembre dernier par la prestation de serment du général de brigade Brice Oligui Nguema poursuit sa marche à travers de nouvelles décisions du chef de l’Etat et des prises de fonction.

Ce 14 septembre, une passation de service entre le nouveau vice-Président Owondault Berre et la sortante Rose C. Ossouka Raponda a eu lieu dans une ambiance guillerette à Libreville. La sortante a convié son successeur à poursuivre les multiples chantiers qu’elle a entamés.

Owondault Berre entre en fonction après avoir prêté serment sur la Charte de la Transition le 12 septembre dernier devant la nouvelle Cour constitutionnelle du pays.

Toujours dans le cadre de la vie des institutions de Transition, Gervais Oniane a été nommé Haut-représentant du patron du CTRI (Comité de Transition pour la restauration des institutions) ce 13 septembre. «J’ai pris la décision ce 13 septembre 2023 de réactiver la Task-Force ‘Dette intérieure et extérieure’ du Gabon. Cette mesure est indispensable et nécessite une évaluation minutieuse et rigoureuse des marchés publics afin de détecter toute irrégularité ou fraude potentielle», a annoncé Oligui Nguema sur le plan économique.

Par ailleurs, sur le plan de la sécurité intérieure, la Transition a donné ce 14 septembre de nouveaux développements autour d’une présumée affaire de subversion mêlant des opposants. Arrêtés depuis 10 jours, l’opposant Mike Jocktane et son complice vont être poursuivis par la Justice gabonaise pour avoir remis au Président équato-guinéen une lettre l’invitant à intervenir au Gabon. Une lettre signée par l’opposant Ondo Ossa. Ce que ce dernier dément vigoureusement.