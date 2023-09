La France dit croire «aux solutions africaines aux crises africaines»

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, intervenant jeudi à la tribune des Nations Unies, a indiqué que son pays soutenait le principe des solutions africaines face aux défis de l’Afrique.

«En Afrique, nous croyons aux solutions africaines aux crises africaines, et nous soutenons les organisations régionales africaines chaque fois qu’elles demandent l’appui de leurs partenaires», a-t-elle affirmé dans son discours au débat général de la 78ème Assemblée générale de l’ONU qui se tient du 19 au 26 septembre à New-York, sous le thème «Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale» en faveur de la paix, le progrès et la durabilité ».

La cheffe de la diplomatie française a cité en exemple la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui bénéficie de l’appui de Paris, dans ses mesures contre le Niger notamment une éventuelle intervention militaire, depuis le putsch du 26 juillet dernier.

La France soutient la CEDEAO «dans ses efforts pour y rétablir un ordre constitutionnel remis en cause par la force, depuis que le Président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, fait face à une tentative de putsch», a-t-elle poursuivi.

En République démocratique du Congo (RDC), la France appuie «les mécanismes régionaux de résolution des conflits, pour faciliter une solution négociée et apaisée» en vue de mettre fin au conflit qui sévit dans l’Est du pays, ajoute Catherine Colonna.

Cette dernière a insisté que «la France est et restera une alliée fiable et constante des organisations régionales africaines quand elles se battent pour la paix, pour le développement, pour la démocratie et pour la sécurité́ du continent».

Les représentants de plusieurs Etats africains s’expriment à la tribune de l’ONU, certains critiquant la mainmise de l’Occident sur l’Afrique, comme le dirigeant guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya qui a invité la communauté internationale à entreprendre avec le continent «une coopération franche dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant».