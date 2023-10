L’UE et la Libye signent un protocole d’accord relatif à la sécurisation des frontières libyennes et la lutte contre le terrorisme

La chef de la Mission d’assistance aux frontières de l’Union européenne (EUBAM) en Libye, Natalina Cea, et le chef du département des affaires européennes du ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdulrhaman Khamada, ont signé, lundi 9 octobre à Tripoli, un protocole d’accord sur la coopération conjointe, a annoncé l’EUBAM dans un communiqué.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence du ministre par intérim des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Dr Taher Albahour, et du chef de la délégation européenne en Libye, l’ambassadeur Nicola Orlando.

Le mémorandum vise à renforcer la coopération et la coordination entre l’EUBAM et les institutions libyennes dans la gestion et la sécurisation des frontières libyennes et dans la lutte contre les crimes frontaliers et le terrorisme.

Il devrait aussi faciliter la fourniture de l’assistance technique, le renforcement des capacités et la formation par la Mission, poursuit le communiqué qui précise que le partenariat comprend également un soutien au renforcement de la coopération transfrontalière avec les pays voisins de la Libye, et notamment ceux du Sahel.

Les personnalités présentes à la cérémonie se sont exprimées tour à tour, visiblement satisfaits de l’accord. «Le protocole d’accord que nous signons aujourd’hui constitue une autre étape importante qui nous permettra d’approfondir notre coopération avec l’Union européenne et ses États membres en matière de gestion et de sécurité des frontières, ainsi que notre lutte commune contre la criminalité grave et le terrorisme transfrontaliers», a fait part Tahel AlBahour qui a salué la coopération entre son pays et l’Union européenne.

Pour sa part, Abdulrhaman Khamada a souligné les espoirs et les aspirations du ministère des

Affaires étrangères «pour un soutien supplémentaire, une coopération et une coordination conjointes en termes de fourniture de l’assistance nécessaire aux autorités libyennes impliquées dans la gestion intégrée des frontières et sécurité».

«Ce protocole d’accord a la capacité de renforcer notre partenariat et d’ouvrir la voie à une assistance durable aux autorités libyennes engagées dans la gestion et la sécurisation des frontières libyennes», a indiqué la cheffe de la mission de l’EUBAM en Libye.

L’ambassadeur Orlando a, entre autres, souligné «une nouvelle étape cruciale dans le partenariat entre la Libye et l’Union européenne».