RDC : La MONUSCO suspend certains de ses Casques bleus pour mauvaise conduite

La MONUSCO a annoncé avoir pris des mesures fortes en réponse à des rapports faisant état de fautes de conduite graves commises par des Casques bleus.

Ces rapports font suite à une série de mesures que la Mission a proactivement mises en place dans toutes ses zones de déploiement afin d’assurer le respect des valeurs et normes de conduite des Nations Unies, explique le communiqué de la Mission rendu public mercredi.

La MONUSCO informe que le Bureau des Services de Contrôle Interne a été saisi et des mesures conservatoires ont déjà été prises conformément à la politique de tolérance zéro du Secrétaire général des Nations Unies en ce qui concerne l’exploitation et les abus sexuels et autres formes sérieuses de mauvaise conduite.

Ces mesures initiales incluent, précise le document, la suspension, la détention et le confinement des Casques bleus concernés, dans l’attente de détails supplémentaires sur ces allégations, y compris dans le cadre d’une enquête approfondie. La Mission condamne fermement de tels comportements qui ne sont pas dignes du personnel des Nations Unies.

La Mission onusienne dit veiller à ce que l’ensemble de son personnel respecte les normes de conduite les plus strictes, continuer ses efforts de prévention et s’engager à réaliser les droits et la dignité des victimes.

Rappelons que lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies tenue en septembre 2023 à New-York, le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé, dans son discours, avoir demandé à son gouvernement d’entamer des discussions avec l’ONU afin d’accélérer le processus de retrait des Casques bleus.