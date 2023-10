Défis sécuritaires dans l’UEMOA: Les ministres en charge de la Sécurité dans l’Union se réunissent par visioconférence le 27 octobre prochain

Des experts des questions de défense et sécurité dans la zone UEMOA ont tenu ce 17 octobre à Ouagadougou (Faso) une réunion physique servant à préparer la 8è réunion des ministres en charge de la Sécurité dans la sous-région. Cette réunion est annoncée sur le 27 octobre prochain.

La réunion de ce 17 octobre a été consacrée à l’examen et à la consolidation des projets de «Rapports sur la paix et la sécurité dans l’espace UEMOA pour le second semestre 2022 et pour le premier semestre 2023», renseigne la Commission de l’Union. Ces experts sécuritaires ont en outre passé en revue «le projet de rapport portant évaluation de la mise en œuvre de l’Accord-cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignements dans l’UEMOA». Cet Accord-cadre a été signé à Ouagadougou le 26 avril 2018.

La rencontre physique officielle de ce 17 octobre a été présidée par Paul Robert Tiendrebeogo (Délégué général à la paix et à la sécurité à la Commission l’UEMOA), en présence de plusieurs responsables de services sécuritaires du Gouvernement burkinabé. Les recommandations et résolutions de cette réunion du 17 octobre seront versées à la 8è réunion ministérielle sur la sécurité dans l’espace UEMOA.

Les huit pays de cette Union font face à une série de défis sécuritaires relevant de la criminalité transfrontalière, elle-même décalque et résultante de la kyrielle de conflits meurtriers qui ont ravagé plusieurs pays ouest-africains entre les années 1990 et 2005. Depuis 2012, les Républiques de l’UEMOA affrontent un péril d’une autre nature. Il s’agit de la menace djihadiste qui s’est déplacée du Sahel vers la côte depuis fin 2021.