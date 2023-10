Des renseignements précis des services de sécurité marocains ont permis de déjouer un complot terroriste en Allemagne

Grâce aux informations fournies par la Direction Générale de la Surveillance du Territoire National du Maroc (DGST) aux services de renseignement allemands, un ressortissant germano-égyptien qui prévoyait des attaques terroristes à grande échelle en Allemagne, y compris une attaque au véhicule-bélier, a été identifié et arrêté. La vigilance des services marocains a ainsi évité un massacre en Allemagne.

Le mardi 24 octobre, avec l’assistance inestimable et décisive des services de sécurité marocains, la police d’Essen, dans l’ouest de l’Allemagne, a pu neutraliser le dangereux terroriste.

L’individu, âgé de 29 ans, est un ressortissant germano-égyptien nommé Tarik S.S., qui réside à Duisbourg. Ancien combattant au sein de l’organisation terroriste ISIS en Syrie et en Irak, cet individu avait divers projets terroristes qu’il prévoyait de réaliser en Allemagne. Ces projets comprenaient notamment une attaque au véhicule-bélier, selon des sources familières de son cas.

Les services de sécurité et de renseignement marocains, dirigés par Abdellatif Hammouchi, ont alerté leurs homologues allemands sur l’identité et le profil du terroriste germano-égyptien tout au long des mois de septembre et d’octobre 2023, en leur fournissant des données personnelles, des photographies et les coordonnées du suspect.

Cette contribution significative s’ajoute aux nombreuses contributions de la DGST, qui ont contribué à contrecarrer des projets terroristes au-delà des frontières nationales et à neutraliser de nombreux partisans de l’extrémisme religieux et des mouvements terroristes. Une fois de plus, les services marocains ont démontré qu’ils jouent un rôle clé dans la lutte internationale contre le terrorisme.

Il convient de rappeler que le Directeur Général de la DGST, Abdellatif Hammouchi, a reçu le Directeur de l’Office Fédéral de Protection de la Constitution allemand (BfV), Thomas Haldenwang, ainsi que ses principaux adjoints de cette agence de renseignement, à Rabat en avril dernier.

Les deux hauts responsables avaient convenu de renforcer les relations entre les services de sécurité des deux pays. Cette action proactive de la DGST démontre que le Maroc tient ses promesses.