Le Gouvernement tchadien et l’opposant Succès Masra discutent ce 31 octobre à Kinshasa

L’opposant tchadien Succès Masra rencontrera demain mardi 31 octobre une délégation du Gouvernement de son pays à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), pour des négociations visant à faciliter son retour à N’Djamena.

L’opposant et figure de la plateforme politique «Les Transformateurs» a fui le Tchad il y a un an et est désormais visé par un mandat d’arrêt international. Il a ajourné son retour dans son pays annoncé préalablement pour la semaine dernière.

Le sort de Succès Masra repose désormais entre les mains du Chef de l’Etat de la RDC, Félix Tshisekedi (facilitateur désigné de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEAC) dans ce dossier.

Le Tchadien est d’ailleurs à Kinshasa depuis le vendredi 27 octobre 2023 où il a eu des séances de travail avec la facilitation. Dans la soirée de ce dimanche 29 octobre, une délégation gouvernementale tchadienne est arrivée dans la capitale congolaise dans l’optique d’un face-à-face prévu ce 31 octobre avec l’opposant, en présence de Félix Tshisekedi.