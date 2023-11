Le président de transition au Niger, le général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), a rencontré ce jeudi 23 novembre à Bamako, son homologue malien, Assimi Goïta qu’il a remercié pour son «soutien».

Cette visite du général Tiani nigérien au Mali, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux Etats qui traversent des périodes de transition, les mêmes défis sécuritaires et sont liés depuis le 16 septembre, par l’Alliance des États du Sahel (AES), selon la présidence nigérienne.

Dans une déclaration à la presse, le général Tiani a remercié le Mali pour « le soutien et la détermination des autorités et du peuple malien à cheminer auprès des autorités et du peuple nigérien, quels que soient les obstacles».

Le Mali a exprimé, le 31 juillet à travers une déclaration, son désaccord face à toute intervention de la CEDEAO au Niger. «Pour cela, nous ne pouvons qu’être reconnaissants et signifier, de vive voix, nos remerciements au président Goïta», a souligné le général Tiani

Il a rappelé que le Niger fait face à une situation d’embargo tout en dénonçant certains Etats membres de la CEDEAO qui, selon lui, ont choisi la voie «du déni de notre souveraineté, de notre indépendance et de notre capacité à choisir par nous-mêmes ce qui est bien pour nos peuples».

Le Mali et le Burkina, dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d’Etat en 2020 et 2022, avaient rapidement affiché leur solidarité avec les généraux de Niamey après leur prise de pouvoir fin juillet.

Ils ont créé ensemble une « Alliance des États du Sahel » (AES) qui prévoit des liens économiques renforcés et une assistance mutuelle en cas d’atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’un des trois États.