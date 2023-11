L’Armée nationale du Soudan est convaincue que ses rivaux des Forces de soutien rapide (RSF) bénéficient de l’appui de puissances étrangères, en l’occurrence les Emirats arabes unis (EAU).

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le général Yassir al-Atta de l’Armée soudanaise a affirmé devant des membres du Service général des renseignements à Omdurman que «des informations provenant des services de renseignement, du renseignement militaire et du circuit diplomatique» confirment que «les Émirats arabes unis envoient des avions pour soutenir les Janjawids», terme générique pour désigner les miliciens du Darfour.

Abou Dhabi a aussitôt démentie cette accusation et réaffirmé son rôle «neutre » et «pacifique» dans la crise au Soudan, rappelant qu’il a «constamment appelé à la désescalade, à un cessez-le-feu et à l’ouverture d’un dialogue diplomatique» entre les belligérants.

L’Etat des Émirats Arabes Unis font partie des donateurs qui contribuent au soutien humanitaire au Soudan et dans les pays voisins, notamment par le biais d’un hôpital de campagne établi en juillet 2023, dans la ville tchadienne d’Amdjarass.