La Cour d’appel sierra-léonaise a ordonné l’arrestation immédiate de l’ancien candidat à la présidence du Parti du Congrès de tout le Peuple (APC), Samura M.W. Kamara poursuivi pour corruption, indiqué mercredi un communiqué.

La Justice sierra-léonaise lui reproche son rôle dans une transaction qui concerne la vente d’actions détenues par le Gouvernement dans une société minière en 2012, quand Kamara était ministre des Finances sous le mandat du Président Ernest Bai Koroma (2007-2018).

Samura Kamara est arrivé deuxième de la présidentielle de juin 2023, qu’avait remportée Julius Maada Bio avec 41,16% des voix, dès le premier tour.

L’opposant avait rejeté ces résultats et son parti qui a jugé que les élections présidentielle, législatives et locales ont été truquées, a décidé de boycotter les réunions du Parlement et des conseils locaux.

L’APC a décidé par la suite de mettre fin à son boycott, après un accord avec le Gouvernement dans lequel le pouvoir accepte de mettre fin aux détentions et aux affaires judiciaires que l’opposition estime motivées par des considérations politiques.

Elu pour la première fois en 2018, le président Maada Bio avait lancé une campagne vigoureuse contre la corruption dans son pays et la dilapidation des biens publics. Plusieurs hauts responsables de l’Administration Koroma ont été mis en cause.

L’APC, qui est l’ancien parti au pouvoir, a crié à la « chasse aux sorcières » après l’interpellation de plusieurs hauts responsables administratifs.

Depuis décembre 2021, Samura Kamara est poursuivi par ailleurs pour le détournement présumé de plus de 2,5 millions de dollars de fonds publics dans un projet de rénovation du Consulat sierra-léonais à New York à l’époque où il était chef de la diplomatie.