Le médecin rwandais, Sosthène Munyemana a été reconnu coupable d’avoir joué un rôle déterminant dans le génocide de 1994 au Rwanda, et a été condamné à 24 années de prison, assortie d’une période de sûreté de huit ans.

Sosthène Munyemana comparaissait depuis la mi-novembre 2023 devant la Justice française qui l’accuse d’avoir créé un «couloir de la mort» où des personnes ont été interpellées avant d’être tuées, et d’avoir détenu la clé d’un bureau de secteur où étaient enfermés des Tutsis avant leur exécution.

Un jugement «inacceptable», d’après les avocats de la défense, Me Florence Bourg et Me Jean-Yves Dupeux qui déplorent que le fait qu’«aucun élément de la défense n’a été retenu alors qu’il y avait des témoignages massivement contradictoires qui laissaient toute la place au doute». «Tout ce qu’il (Munyemana) a fait pour sauver des Tutsis s’est retourné contre lui», ont regretté ses avocats.

Un peu plus tôt ce mercredi 20 décembre, deux autres Rwandais jugés devant la Cour d’assises de Bruxelles ont été reconnus coupables de «crimes de génocide» et de «crimes de guerre» dans leur pays d’origine en 1994.

Les concernés, Pierre Basabosé (76 ans) et Séraphin Twahirwa (65 ans), étaient soupçonnés d’être responsables d’au moins 56 meurtres, 13 tentatives de meurtre et 12 viols pendant le génocide des Tutsis, d’après l’accusation citée par la presse belge.