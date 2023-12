Le candidat à l’élection présidentielle du 20 décembre 2023 en République Démocratique du Congo (RDC), Constant Mutamba a félicité ce jeudi 28 décembre, le Président sortant et leader de l’UDPS, Félix Tshisekedi pour sa victoire, alors même que la Commission électorale (CENI) n’a toujours pas encore finalisé la compilation des résultats de tous les bureaux de vote.

«Avec plus de 10 millions de voix issues des résultats partiels, nous ne pourrons plus rattraper notre challenger Tshisekedi. Ainsi, je le félicite pour sa brillante réélection et lui souhaite plein succès pour son 2è quinquennat», a écrit l’opposant Mutamba sur sa page Twitter.

Le Président Félix Tshisekedi se détache du lot, d’après les résultats partiels de la CENI, et l’écart se creuse davantage au fur et à mesure que la Commission avance dans la compilation des procès-verbaux issus des bureaux de vote à travers le pays.

Les résultats complets de la présentielle seront connus ce dimanche 31 décembre. Pour les élections législatives et provinciales, il faudra attendre le 4 février 2024 pour connaître les vainqueurs, d’après le chronogramme communiqué par la CENI.

Si Constant Mutamba se résigne, la grande majorité de l’opposition est vent-debout contre ces chiffres et le processus électoral, dénonçant des «fraudes massives» en faveur du Président Tshisekedi.

La Mission d’observation électorale des Eglises catholique et protestante (CENCO-ECC) a aussi présenté hier jeudi, son rapport dans lequel elle affirme avoir relevé «qu’un candidat se détache du lot pour la présidentielle », faisant état de «nombreux cas d’irrégularités susceptibles d’affecter l’intégrité des résultats des scrutins en certains endroits».