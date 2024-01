Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition au Gabon, a reçu ce 3 janvier au Palais Rénovation à Libreville, les vœux du nouvel an, du corps diplomatique accrédité au Gabon, ainsi que ceux des Forces de Défense et de Sécurité, une première au Gabon depuis 2009.

Au nom de tous ses collègues diplomates, Abdellah Sbihi, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume du Maroc près la République du Gabon, vice-doyen du corps diplomatique dans ce pas, a salué «la paix et le respect des populations locales qui règnent au Gabon, le dynamisme des populations du Gabon et les avancées réalisées par le CTRI », le pouvoir de transition au Gabon depuis août 2023.

Le corps diplomatique présent au Gabon a réitéré par la voix de l’ambassadeur Abdellah Sbihi, sa disponibilité «à accompagner le processus de Transition et aider le Gabon à retrouver sa place dans le concert des Nations».

Oligui Nguema a promis en réponse à ces diplomates, sa volonté de consolider les liens diplomatiques entre le Gabon et ses partenaires, de respecter les engagements de son pays vis-à-vis des organismes financiers internationaux et le maintien de la paix et de la sécurité de ses compatriotes et des communautés amies vivant en terre gabonaise.

Pour leur part, les représentants des Forces de Défense et de Sécurité du Gabon ont exprimé à leur frère d’armes leur gratitude pour les diverses «réformes intervenues dans la grande muette», notamment sur «le plan social, le renforcement des effectifs, la dotation en moyens logistiques et la rénovation des infrastructures».

«Quel que soit notre grade, nous sommes des soldats avant tout», a insisté Oligui Nguema en répondant aux Forces de Défense et de Sécurité du Gabon, les conviant à «l’ordre, la discipline, la loyauté, la bravoure pour la défense des intérêts du pays».