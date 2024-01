L’Union européenne (UE) et le Conseil national pour l’enfance et la maternité (NCCM) en Egypte ont signé, dimanche 14 janvier au Caire, un accord de subvention intitulé «Initiative nationale pour l’autonomisation des enfants», a révélé lundi le site de la délégation de l’UE en Egypte.

L’initiative a été paraphée par l’ambassadeur de l’UE au Caire, Christian Berger, et le secrétaire général du NCCM, Nevine Othman, en présence de la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat.

Cet accord UE/NCCM vise à améliorer la fourniture de services de protection de l’enfance, à promouvoir un changement de comportement positif et à fournir un environnement favorable aux filles et aux garçons pour développer leurs compétences et accéder aux services, et ce grâce au développement des capacités des parties prenantes à fournir des services adaptés aux enfants et à la promotion de techniques parentales positives, explique le communiqué.

Un total de 300 enfants, 70 parents et 70 enseignants/et travailleurs sociaux de quatre gouvernorats sont concernés par ce financement de l’UE qui devrait également soutenir l’élaboration d’un programme de formation standardisé, lequel sera utilisé pour former tout le personnel impliqué dans les services de protection de l’enfance.

«Le soutien de l’UE à ‘l’Initiative nationale pour l’autonomisation des enfants’ reflète un engagement fort en faveur de l’amélioration des services adaptés aux enfants et de la promotion d’un changement de comportement grâce à des techniques parentales positives», a, entre autres déclaré, pendant la cérémonie de signature, l’Ambassadeur Berger qui a tenu à souligner que l’UE et le NCCM travaillent ensemble depuis plus d’une décennie.

De son côté, Nevine Othman a expliqué dans son discours, que cet accord vise à renforcer et à protéger les droits des enfants en mettant en œuvre les différentes composantes de l’Initiative nationale pour l’autonomisation des enfants.

Pour lui, le soutien de l’UE constitue un ajout crucial qui permet à l’Initiative d’avoir un plus grand impact et d’atteindre davantage d’enfants à travers l’Égypte.