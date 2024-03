Le Président de Transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, a été officiellement investi, samedi 2 mars, candidat de la «Coalition pour un Tchad Uni» à la présidentielle de 2024 lors d’une cérémonie organisée à N’Djamena, a annoncé la Présidence tchadienne.

Les 221 présidents et secrétaires généraux des partis politiques membres de la Coalition ont décidé à l’unanimité de soutenir la candidature de Mahamat «dans le but de consolider la refondation du Tchad, de préserver la paix et la stabilité», indique une déclaration commune des partis membres, dont lecture a été donnée à cette occasion.

A ces 221 personnalités, se sont ajoutées plus de 1000 organisations de la société civile qui étaient représentées à la cérémonie d’investiture.

Mahamat est «l’homme de la situation, un homme de terrain, d’actions et de conviction pour le Tchad», a déclaré le Secrétaire Général du Mouvement Patriotique du Salut (MPS).

«J’ai décidé de donner suite au choix que vous avez porté sur notre modeste personne comme candidat de la Coalition pour un Tchad Uni. Mon silence ne pourrait durer plus longtemps. Je me dois de réagir. Plus de 200 partis politiques et plus de 1000 organisations de la société civile, vous avez été des milliers à me solliciter pour appeler à ma candidature à l’élection présidentielle», a déclaré le président de la Transition dans son discours de circonstance.

«Je vous avoue que je ne me voyais pas candidat tant ma principale préoccupation était de faire aboutir cette transition dans la paix et la stabilité, dans un Tchad uni et réconcilié, un Tchad où ne plane aucune menace sur son intégrité territoriale, un Tchad débarrassé de toute guerre entre ses fils et un Tchad entier, souverain, respectable et respecté dans le concert des nations», a-t-il poursuivi.

Pour le chef de l’Etat, le fait de proposer à sa personne de porter les couleurs de la Coalition à la bataille présidentielle, «c’est poursuivre l’œuvre entamée avec lucidité et efficacité».

Se distant conscient de la «détermination, l’imagination, l’engagement de chaque instant qu’exige l’exercice de la fonction présidentielle dans un pays comme le Tchad», Mahamat a tenu à rassurer ses soutiens en affirmant : «le ne faillirai pas (…) Nous allons porter, ensemble, les aspirations les plus profondes et les plus communes de tous les tchadiens».