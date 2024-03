Le nouveau Président de la Namibie depuis le 4 février 2024, Nangolo Mbumba achève ce mardi 5 mars une visite d’amitié et de travail de 48H en Angola. Il s’agit de son premier déplacement officiel à l’étranger sous la casquette de Chef d’Etat.

Au cours de la première journée de son séjour à Lunda, Nangolo Mbumba a eu un entretien à huis-clos avec son homologue, João Lourenço.

Les deux leaders qui ont qualifié leurs relations diplomatiques «d’historiques» amenées à perdurer, ont axé leurs discussions sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre leurs deux Etats dans divers domaines, a annoncé la présidence angolaise.

Outre ses entretiens avec João Lourenço, le président namibien a visité ce lundi 4 mars, l’entreprise ‘Karam Indústria’ située dans le complexe industriel de Viana.

‘Karam Indústria’ est spécialisée dans la production du cuivre, de l’aluminium, de l’acier et du PVC, la production de câbles électriques de basse et moyenne tension, des produits qui sont exportés vers la Namibie.

Les principaux domaines de coopération bilatérale entre l’Angola et la Namibie sont les secteurs de la défense et de la sécurité, des transports, de l’énergie et de l’eau, de la santé, du pétrole, du tourisme, de la pêche, de l’agriculture, des finances, de la géologie et des mines.

Membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), les gouvernements des deux pays comptent tenir sous peu, une nouvelle session de leur Commission mixte de coopération sous la présidence de leurs deux Chefs d’Etat.

Pour rappel, Nangolo Mbumba a prêté serment le 4 février 2024 à Windhoek, en tant que Président de la Namibie, en remplacement du défunt Hage Geingob.