Le Premier ministre de la Transition au Tchad, Succès Masra et la délégation qui l’accompagne ont regagné mercredi soir N’Djaména,la capitale, au terme d’une «tournée de mobilisation de fonds et de partenaires à Washington, New-York et Paris».

Le chef de la Primature tchadienne a bouclé sa tournée à l’étranger par une visite à Parois, où il a été reçu mardi après-midi, par son homologue Français, Gabriel Attal.

Les deux personnalités ont longuement échangé sur la coopération et les relations diplomatiques entre le Tchad et la France, ont annoncé leurs services de presse.

«Merci cher Gabriel Attal pour ces échanges pleins d’avenir dans l’intérêt de nos deux Peuples. Un Tchad peut en cacher un autre et une France peut en cacher une autre. À nous tous de les révéler, et inventer l’avenir dynamique est une responsabilité générationnelle», a déclaré mercredi sur X, Succès Masra.

Succès Masra a également rencontré le lundi 4 mars, des dirigeants et membres du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), dont le président, Patrick Martin a annoncé à l’issue de cette entrevue, une mission prochaine des membres de son institution au Tchad «pour une prospection auprès des entreprises tchadiennes» les opportunités d’affaires et de partenariat, indique la Primature française.