Président en exercice de l’Union Africaine (UA) depuis février 2024, le Chef de l’Etat mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a salué le week-end écoulé, la fin du bras de fer pré-électoral au Sénégal qui a débouché sur l’ouverture de la campagne en prévision de la présidentielle 2024.

«Je salue le dénouement heureux de la crise politique au Sénégal et la fixation de la date de l’élection présidentielle par le Président Macky Sall et la confirmation de cette date par le Conseil constitutionnel», a apprécié le dirigeant du 3è plus vaste Etat d’Afrique de l’ouest.

Cette fin du bras de fer politique témoigne «de l’ancrage démocratique et de la solidité des institutions du Sénégal», a encore souligné le Président de la République islamique de Mauritanie.

Le président en exercice de l’UA convie à partir de cet instant, tous les acteurs socio-politiques du Sénégal à œuvrer pour «la consolidation de cette dynamique constructive en vue de la tenue d’une élection libre, transparente et apaisée».

Ce 11 mars 2024 coïncide avec le 3è jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars prochain. Dix-neuf candidats sont en lice et vont se soumettre aux suffrages de près de sept millions d’électeurs sénégalais.

La présidentielle 2024 au Sénégal était initialement programmée pour le 25 février dernier, selon le calendrier républicain. Son report a suscité de vives protestations populaires et politiques qui ont causé la mort d’au moins 3 personnes.