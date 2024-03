Les opposants sénégalais, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont été remis en liberté et ont quitté la prison de «Cap Manuel», un peu avant minuit ce jeudi 14 mars à bord d’un véhicule aux vitres teintées.

Cette remise en liberté intervient grâce à la loi d’amnistie décrétée par la présidence et adoptée par le parlement au profit des personnalités impliquées dans les crimes commis pendant les manifestations qui ont eu lieu entre février 2021 et 2024 et pour assainir le climat politique dans le pays en prévision de l’élection présidentielle prévue le 24 mars 2024 au Sénégal.

Des partisans du PASTEF (parti dissout) ont commencé aussitôt après, à célébrer cette remise en liberté dans des scènes de liesse ces jeudi et vendredi. Bassirou Diomaye Faye, dont le dossier de candidature a été validé par le Conseil constitutionnel, a parcouru une partie de Dakar aux premières heures du vendredi 15 mars après sa sortie de prison et devrait tenir une conférence de presse le jour même, dans le cadre de sa campagne pour la présidentielle du 24 mars.

L’opposant Diomaye Faye était entouré de milliers de sympathisants, de voitures et de motos klaxonnant jusque tard dans la nuit. Leur cortège populaire a aussi fait une halte à la «Place de la Nation» pour saluer la foule et remercier en wolof ses inconditionnels.

Le leader Bassirou Diomaye Faye avait été arrêté en avril 2023 pour «outrage à magistrat» après un post sur Facebook. Son camarade de lutte Ousmane Sonko a été pour sa part, arrêté fin juillet 2023 pour «appels à l’insurrection».

Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont d’ex-fonctionnaires de la Direction générale des Impôts et des Domaines du Sénégal. Ils ont collégialement porté sur les fonts baptismaux le PASTEF en 2014, avec le premier qui a toujours travaillé dans l’ombre du second.