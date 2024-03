Le lycée Marien N’Gouabi de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, abrite désormais un Club scolaire de citoyenneté et d’écologie dont la cérémonie de lancement officiel des activités a eu lieu ce jeudi 14 mars, a annoncé dans un communiqué, le Service d’information du Gouvernement.

Il s’agit du premier club de ce genre installé dans le pays. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de la Justice et des droits humains, chargé des relations avec les institutions, Garde des Sceaux, Edasso Rodrigue Bayala.

Le Club de citoyenneté et d’écologie du lycée Marien N’Gouabi, initié en octobre 2023, aurait pour ambition d’apporter sa contribution à l’éveil des consciences des jeunes sur les valeurs de la République qui traverse des «moments difficiles». Il est attendu de la structure d’inculquer aux plus jeunes des valeurs de patriotisme et de citoyenneté pour une promotion du civisme à la base.

Les autorités prévoient de dupliquer le club dans d’autres établissements scolaires «pour une implémentation des valeurs du civisme à l’échelle nationale». Le ministre Bayala s’est engagé à soutenir le Club de citoyenneté et d’écologie du lycée Marien N’Gouabi dans la réalisation de son programme d’activités.

Le Président du Club a affirmé que des activités sont déjà lancées ; parmi lesquelles figurent la sensibilisation des responsables sur le respect du règlement intérieur, la sensibilisation sur l’assainissement du cadre de vie, la disponibilité de poubelles au sein de l’établissement, la sensibilisation sur la sécurité routière et la collecte de fonds pour soutenir l’effort de guerre. Le Burkina fait, en effet, face au terrorisme.