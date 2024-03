Les USA comptent donner un coup d’accélérateur au raffermissement de leur coopération bilatérale avec l’Angola sur les plans économique et géopolitique, d’après l’ambassadeur des États-Unis à Luanda, Tulinabo Mushingi qui a réaffirmé ce mercredi 20 mars, le «soutien continu de son pays au développement et au progrès de l’Angola».

Le diplomate américain d’origine africaine, Tulinabo Mushingi, a abordé avec le ministre angolais des Relations extérieures, Tété António, les questions de la progression des investissements américains dans le cadre du développement du «corridor de Lobito» (destiné à stimuler le commerce et l’industrie entre l’Afrique australe et centrale) et des sujets de la géopolitique régionale.

Les discussions entre Tulinabo Mushingi et Tété António interviennent quelques heures après l’annonce par Luanda d’une perspective de la tenue d’une nouvelle rencontre entre les Présidents angolais, Paul Kagame et de la RDC, Félix Tshisekedi via la facilitation angolaise (au nom de l’Union Africaine).

Les relations au beau fixe entre Washington et Luanda ont été marquées ce mois de mars 2024 par un séjour d’une délégation de Sénateurs américains en Angola pour «des contacts officiels avec les autorités angolaises».

«Renforcer les institutions démocratiques, promouvoir la prospérité économique, améliorer la santé et consolider la paix et la sécurité» sont les grandes lignes de la coopération entre les deux partenaires.