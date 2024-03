Le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, et le représentant-résident de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) en Côte d’Ivoire, Wakabayashi Motoharu, ont signé, mardi 19 mars, un accord de prêt de 10 milliards FCFA, destiné à financer la construction du Terminal céréalier du Port autonome d’Abidjan, selon un communiqué officiel publié mercredi.

Lors de la cérémonie de signature, Adama Coulibaly a assuré que cette somme servira «à parachever les travaux et permettre que le Port céréalier puisse être opérationnel et fonctionner de la façon la plus optimale possible».

D’après ses propos, le Port céréalier d’Abidjan «est une structure essentielle pour la Côte d’Ivoire car les biens vont y arriver afin de permettre aux populations de bénéficier de tout ce qui transitera par ce Port».

De son côté, Wakabayashi Motoharu a salué l’excellence de la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Japon. Il a affirmé que le prêt additionnel accordé par la JICA «permettra de peaufiner les travaux de dragage, faire les finitions et doter le Port d’une belle tour administrative qui contribuera à une meilleure exploitation du quai céréalier».