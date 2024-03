Le Président de Transition au Tchad, le Général Mahamat Idriss Deby Itno a reçu lors d’une audience tenu hier mardi à N’Djamena, les responsables des syndicats signataires du Pacte Social Triennal, avec lesquels il a abordé la question de l’application de ce Pacte, en présence de certains membres du gouvernement concernés, indique la présidence tchadienne dans un communiqué.

Le texte rappelle qu’après plusieurs semaines de grèves perlées, le Gouvernement et ces leaders syndicaux étaient parvenus à un accord le 18 mars dernier ; accord au terme duquel le Gouvernement a pris l’engagement de satisfaire certains points de revendication liés au Pacte social triennal d’ici la fin du mois en cours.

Il s’agit entre autres, poursuit le communiqué, du règlement des arriérés de frais de transport, le versement des primes de craie et de logement, la réintégration de plus de 1.300 fonctionnaires suspendus lors du recensement il y a cinq ans avec effet financier ou encore le paiement des salaires des enseignants et médecins recrutés dans la Fonction Publique.

D’après la présidence, un délai de 10 jours allant du 20 au 30 mars 2024 a été accordé par les partenaires sociaux. A l’issue des discussions, qui ont duré plus de deux heures et qui sont intervenues quatre jours avant l’expiration de ce délai, le chef de l’Etat a ordonné l’application intégrale de tous les engagements pris par l’exécutif.

Ce Pacte avait été signé le 04 octobre 2021 entre le gouvernement et les partenaires sociaux et le président de Transition a enjoint le gouvernement de l’exécuter avant octobre 2024.