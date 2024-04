Rome remet une couche dans le renforcement de sa coopération avec Tunis. Le mercredi 17 avril, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni qui était en visite en Tunisie, a signé de nouveaux accords au terme d’une rencontre à Carthage, avec le Président tunisien Kaïs Saied.

L’Italie est satisfaite de la coopération qu’elle entretient avec la Tunisie en matière de lutte contre l’immigration clandestine ces derniers mois. Et le fait savoir. Désormais, trois nouveaux accords lient les deux pays. Il s’agit d’un accord entre les Gouvernements tunisien et italien pour soutenir le budget général de l’Etat tunisien, d’un accord financier entre la Banque centrale de la Tunisie et la Société italienne des dépôts et crédits, concernant l’accompagnement et le financement des PME tunisiennes, et d’un protocole d’accord entre le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère italien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et qui a trait à leur coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Aux yeux de Mme Meloni, «les liens entre l’Italie et la Tunisie se fondent désormais sur une nouvelle vision qui repose sur l’égalité et l’intérêt mutuel». «La Tunisie ne peut en aucun cas constituer un point d’arrivée pour les migrants venant du reste de l’Afrique (…) Nous avons la responsabilité de renforcer la coopération dans ce sens et les organisations internationales devraient être davantage impliquées, notamment en matière de rapatriement», a plaidé la Cheffe de l’exécutif italien ce 17 avril à Carthage.

Signe du grand attachement de l’actuel Gouvernement italien à son partenariat avec la Tunisie notamment en matière de lutte contre l’immigration clandestine, les ministres italiens de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Anna Maria Bernini et le vice-ministre des Affaires étrangères, Edmondo Cirielli ont accompagné Mme Meloni lors de son déplacement en Tunisie.