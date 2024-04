L’exécutif de Madagascar dispose depuis ce 17 avril, d’un nouveau Gouvernement remanié après la démission de sept ministres dans l’optique de se porter candidat aux législatives du 29 mai prochain.

Sept ministres du Gouvernement malgache ont remis leur démission au Président Andry Rajoelina, en conformité avec la loi qui exige la «démission d’un ministre candidat à un poste électif».

Il s’agit des ministres de l’Intérieur, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, de la Communication et de la Culture, de la Population et de la Solidarité et enfin de la Jeunesse et des Sports.

Un recadrage de l’action gouvernementale est intervenu après ces démissions. Entre autres, le ministre de la Décentralisation et de l’Aménagement du territoire assurera notamment l’intérim à l’Intérieur, tandis que celui des Affaires étrangères en fera de même pour la Communication et la Culture.

Les ex-ministres entreront en campagne du 8 au 27 mai 2024 pour le compte des prochaines législatives qui s’annoncent très disputées après la présidentielle chahutée de fin 2023.