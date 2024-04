Un décret présidentiel a fixé au 29 juin 2024 (et l’éventuel second tour au 14 juillet) le calendrier de l’élection présidentielle 2024 en Mauritanie, le 3ème plus vaste Etat d’Afrique de l’Ouest.

Selon les dispositions du décret publié samedi dernier, la campagne électorale débutera «le vendredi 14 juin à minuit et se terminera le jeudi 27 juin à minuit». Le décret souligne en outre que le vote aura lieu le 29 juin 2024 à 07H00 et se terminera à 19H00.

Sept personnalités issues de l’opposition ont pour l’heure annoncé leur candidature à ce scrutin présidentiel. Parmi eux, l’opposant le plus populaire du pays, Biram Dah Abeid, deuxième de la dernière présidentielle de 2019.

Le Président sortant, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani (67 ans), actuel président en exercice de l’Union Africaine (UA) n’a pas encore annoncé son éventuelle candidature pour un second mandat.

La dernière élection en Mauritanie remonte à 2023. Le parti de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait largement remporté les sièges aux législatives, totalisant 107 sièges sur 176, loin devant le parti islamiste Tewassoul qui n’a remporté que 11 sièges.

Vaste Etat charnière entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne et peu peuplé, la Mauritanie constitue un pôle de stabilité au Sahel face à la propagation jihadiste.