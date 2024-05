Le président de la Transition au Gabon, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce mardi 14 mai, à Libreville, une délégation de la Banque mondiale conduite par son vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, Ousmane Diagana.

La discussion a porté sur le soutien que la Banque Mondiale peut offrir au Gabon, dans des secteurs prioritaires, notamment l’approvisionnement en eau potable, en énergie, en services sociaux de base ainsi que dans la création d’emplois destinés aux jeunes Gabonais.

Dans la même dynamique, le Président gabonais a aussi échangé le 12 mai à Libreville, avec le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina qui a saisi l’occasion pour féliciter le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI au pouvoir) pour le caractère inclusif de la Transition en cours au Gabon.

«Le financement de projets prioritaires dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des infrastructures routières et portuaires» au Gabon, a été au centre des discussions entre le Président Nguema et Adesina.

Le PDG de la BAD a rassuré le Gabon quant à l’accompagnement de son institution dans «la mise en oeuvre d’un projet d’assainissement et d’adduction en eau potable et de desserte en électricité de l’axe routier Ndende-Doussala-Congo, le développement d’activités sur le port d’Owendo pour une meilleure intégration régionale, et la construction d’une Banque nationale pour l’entreprenariat des jeunes», a détaillé la présidence gabonaise.