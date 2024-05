Le Président du Bénin, Patrice Talon qui effectue une visite officielle de 72h au Brésil, a échangé ce jeudi 23 mai à Brasilia, avec son homologue brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva. Les deux dirigeants se sont engagés à donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale Brasilia-Porto-Novo.

Le Bénin et le Brésil souhaitent promouvoir davantage leur vision commune «pour un monde plus juste, un système multilatéral plus représentatif et une diversité culturelle enrichissante» où dominent «les règles et principes du droit international ainsi que la défense de la paix et de la sécurité», indiquent les présidences des deux pays, au terme de cette rencontre des Chefs d’Etat des deux pays.

Premier Chef d’Etat africain à être reçu au Brésil par le président Lula depuis son retour aux affaires publiques, Patrice Talon souhaite faire de la coopération entre son pays et le Brésil, locomotive économique d’Amérique Latine, une vitrine des relations approfondies que Brasilia souhaite cultiver avec l’Afrique sub-saharienne.

Pour ce faire, les deux «Présidents ont décidé de donner un nouvel élan au partenariat bilatéral pour servir de vecteur à cette vision commune » qui se focalisera sur l’agriculture, la formation technique et professionnelle, la Culture, le tourisme et le transport aérien, la défense et la sécurité et le financement du développement, détaille un communiqué conjoint publié à l’issue de la rencontre à Brasilia.

Le communiqué met en exergue la volonté des deux Chefs d’Etat de «faire de ce partenariat une vitrine de l’action du Brésil en Afrique et un modèle de coopération Sud-Sud».

Lula et Talon s’engagent en outre à agir collégialement contre «la pauvreté et le réchauffement climatique, reconnaissant que ces défis requièrent une solidarité internationale accrue et une coopération globale renforcée».