Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah a décliné le lundi 27 mai, devant les membres du Conseil national de Transition (CNT – Parlement) les axes prioritaires du nouveau Gouvernement de Transition qu’il dirige depuis quelques mois.

Dans sa déclaration de politique générale, ce politicien chevronné a rappelé que «l’axe social pour rétablir le vivre-ensemble, l’axe économique pour amorcer le processus de développement économique afin d’assurer le bien-être de la population, et l’axe politique pour bâtir les fondamentaux de l’Etat de droit (via la mise en place d’institutions fortes et crédibles)» sont les priorités de son équipe gouvernementale.

Santé, éducation, formation professionnelle et employabilité des jeunes constituent donc le cœur de métier de l’exécutif guinéen en marche vers la fin de la Transition.

Amadou Oury Bah a promis dans ce sens, de transformer «les défis en opportunités, en plaçant la gouvernance renforcée, les investissements stratégiques et la modernisation administrative au cœur de l’action économique» de la nouvelle Guinée qu’il compte bâtir.

Dans la pratique, l’équipe Amadou Oury Bah promet «le recrutement de 20.000 fonctionnaires et la création d’opportunités d’emplois aidés pour 20.000 jeunes dans le secteur privé, passant à un total de 40.000 nouveaux emplois».