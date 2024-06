Environ six mois après la signature d’un accord portant sur la création d’un centre d’excellence africain pour la résilience et l’adaptation au changement climatique (ACECCRA), entre l’Egypte et l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD), Le Caire prend le taureau par les cornes pour accélérer le dossier.

Ce dimanche 9 juin, la ministre égyptienne de l’Environnement, Yasmine Fouad a tenu une réunion virtuelle avec le Directeur exécutif de l’AUDA-NEPAD, Nardos Bekele Thomas, centrée sur la structure à mettre en place au Caire.

L’accord a été signé par ces deux responsables en marge de la COP28 à Dubaï. La structure à créer vise à doter l’Afrique de la capacité dont elle a besoin pour l’adaptation et la résilience climatiques afin de moderniser les secteurs de développement de manière ciblée et durable, avait alors indiqué la ministre égyptienne, Yasmine Fouad.

Selon les informations officielles, les deux parties ont évoqué des aspects relatifs, entre autres, à la formulation d’une feuille de route pour la création du centre et son lancement cette année, aux sources de financement et aux critères de sélection de l’équipe de travail du futur centre.

Yasmine Fouad prévoit se rendre au courant de ce mois de juin, au siège de l’AUDA-NEPAD pour coordonner directement les procédures de mise en place du centre ACECCRA et déterminer ses besoins fondamentaux et ses procédures pour la période à venir.

Le Caire qui tient à la promotion de sa coopération avec l’AUDA-NEPAD souhaite une progression dans le processus de mise en place de l’ACECCRA d’ici la 29e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP29), prévue en novembre 2024 à Bakou en Azerbaïdjan.