Paul Kagame dispose depuis ce 12 juin 2024 d’une nouvelle équipe gouvernementale, dans l’optique de la tenue des premières élections couplées au Rwanda.

Il s’agit de l’organisation de la présidentielle et des législatives rwandaises prévues pour les 14 et 15 juillet prochains. Dans le nouveau jeu de chaises musicales dans l’appareil d’Etat rwandais, on note l’arrivée et le départ de plusieurs ministres.

Les changements notables sont intervenus à la tête de la diplomatie rwandaise où Olivier Nduhungirehe (ambassadeur du Rwanda aux Pays-Bas) a été nommé nouveau ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Il succède à Vincent Biruta, passé au ministère de l’Intérieur.

Alfred Gasana qui détenait jusqu’à présent le portefeuille de l’Intérieur, a été promu ce 12 juin nouvel ambassadeur du Rwanda aux Pays-Bas. Le remaniement intervenu ce mercredi 12 juin a aussi vu la nomination d’un nouveau Procureur général, Commissaire général de l’Office rwandais des recettes et un nouveau directeur général au NISR (Institut national des statistiques du Rwanda).

Yusuf Murangwa, ex-Directeur général du NISR, va dorénavant diriger le ministère des Finances et de la Planification économique. Le dirigeant rwandais a aussi fait de Jeanne d’Arc Mujawamariya nouvelle ministre de la Fonction publique et du Travail, et Valentine Uwamariya (ancienne ministre du Genre et de la Promotion de la Famille) est désormais ministre de l’Environnement.

Le Rwanda est réputé au Sud du Sahara pour sa stabilité et les efforts permanents pour son développement dans une sous-région d’Afrique de l’Est instable.