L’Egypte est disposée à donner un nouvel élan à sa coopération bilatérale avec la Mauritanie sous le nouveau magistère du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, indique un message de félicitations adressé ce lundi 1er juillet, par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi à El Ghazouani, avant même la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle mauritanienne du 29 juin dernier.

«Je félicite mon frère, le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l’occasion de sa réélection à la Présidence de la Mauritanie sœur, priant Allah le Tout-Puissant de lui accorder le succès au service de son pays et de son environnement, arabe et africain, à la lumière de sa présidence actuelle de l’Union africaine», indique le message.

Précisant dans la foulée qu’il «attend également avec intérêt de renforcer la coopération entre nos deux pays dans tous les domaines, afin de parvenir au développement et à la prospérité de nos deux peuples frères».

Le président sortant, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été déclaré vainqueur au 1er tour de la présentielle. L’ex-patron des renseignements mauritaniens a obtenu selon des résultats provisoires publiés par la CENI (Commission électorale), 56,12% des voix, des chiffres qui doivent ensuite être confirmés par le Conseil constitutionnel.

L’opposant historique Biram Dah Abeid qui est déclaré 2è de ce scrutin avec «22,10% des voix» contre 19% lors de la dernière présidentielle de 2019, conteste ces résultats officiels, et crie aux «fraudes massives» en menaçant de faire descendre ses partisans dans les rues.

Ould Cheikh El Ghazouani, militaire de carrière, s’apprête ainsi à démarrer un nouveau quinquennat à la tête de la 3è plus vaste République d’Afrique occidentale.

Elu une première fois en 2019, El Ghazouani, agé de 67 ans, promet plus de croissance économique et d’emplois aux jeunes durant ce second quinquennat dans un pays futur producteur de gaz.

Très peu peuplé au regard de sa superficie (moins de 5 millions d’âmes), la Mauritanie constitue un îlot de stabilité en Afrique occidentale, face à ses voisins sahéliens que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, minés depuis 2012 par une hydre terroriste et déstabilisés par des groupes armés qui s’activent dans la bande du Sahel.