Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana est attendu demain jeudi à Abidjan pour une visite officielle du 4 au 10 juillet en Côte d’Ivoire, a annoncé la Banque le mardi 2 juillet, dans un communiqué.

Cette visite, précise le document, vise à renforcer le partenariat entre la Côte d’Ivoire et le Groupe de la Banque mondiale, un client important de l’Association internationale de développement (IDA).

Il est prévu lors de cette visite, que Diagana mette l’accent sur l’impact des programmes financés par l’IDA en Côte d’Ivoire, en particulier dans les secteurs prioritaires du Plan de Développement National 2020-2025.

Les discussions d’Ousmane Diagana avec les autorités ivoiriennes, porteront sur le développement du capital humain, l’amélioration des chaînes de valeur agricoles, l’accélération de l’accès universel à l’électricité, à l’eau et à l’assainissement, ainsi que sur les enjeux du changement climatique.

Ils aborderont également la préparation du nouveau plan national de développement, sachant que ces échanges permettront de définir l’appui de la Banque mondiale et d’aligner ses efforts sur les priorités nationales pour un développement inclusif et durable.

Durant son séjour, le responsable de la Banque mondiale aura également une série d’entretiens avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux, le secteur privé et des représentants de la société civile.

Au menu de sa visite figurent aussi une table ronde sur le financement des actions climatiques dans le cadre de la mise en œuvre du Rapport sur le Climat et le Développement (CCDR) de la Banque mondiale et une deuxième table ronde réunissant bailleurs de fonds, secteur privé et gouvernement, axée sur l’autosuffisance alimentaire et la chaîne de valeur du riz.

L’expert de la BM animera par ailleurs des sessions de travail technique visant à améliorer le capital humain en utilisant le numérique comme levier, et à accélérer l’accès universel à l’électricité en Côte d’Ivoire, un pays prioritaire de l’initiative pour l’accélération de l’accès à l’électricité d’ici 2030 du Groupe de la Banque mondiale et du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Le portefeuille actuel de la Banque mondiale en Côte d’Ivoire s’élève à environ 6 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines de développement prioritaires, dont l’amélioration du capital humain, le développement des infrastructures et la promotion du secteur privé.