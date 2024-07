Selon un projet de loi soumis week-end écoulé, par l’exécutif camerounais au parlement, «le mandat des députés à l’Assemblée nationale est, à compter du 10 mars 2025, prorogé jusqu’au 30 mars 2026». L’adoption de ce texte de loi va ainsi faire passer le mandat des députés de cinq à six ans.

La prorogation du mandat des députés camerounais a pour but de réduire les charges étatiques et des écuries politiques sur les plans humain, matériel et financier durant les prochains mois.

Selon l’exposé des motifs du texte déposé sur la table des parlementaires, «la justification du décalage repose sur la nécessité d’alléger le calendrier électoral à venir dans le pays, en étalant les scrutins sur les années 2025 et 2026».

Selon le calendrier électoral républicain, le Cameroun doit organiser en 2025 quatre élections: les législatives et municipales, initialement prévues en février 2024, la présidentielle en octobre de la même année et les élections régionales en décembre 2025.

La prorogation du mandat des parlementaires est prévue dans la Constitution, rappellent les défenseurs de ce projet de loi. L’actuel Parlement camerounais est dominé largement par le parti président « Rassemblement démocratique du peuple camerounais » (RDPC) et l’Assemblée nationale est dirigée par la même personnalité politique depuis trois décennies.