La Côte d’Ivoire marche vers l’organisation de son élection présidentielle de 2025, à l’approche de la fin du 3è mandat présidentiel consécutif exercé depuis 2011 par Alassane Ouattara.

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert (président de la CEI-Commission Electorale Indépendante-) a donné ce 16 juillet 2024 à Abidjan (capitale) des précisions temporelles autour de l’opération de révision de la liste électorale. «L’opération de révision de la liste électorale débute à partir du 30 septembre pour finir le 31 octobre 2024», a indiqué Coulibaly-Kuibiert.

«Pour être électeur lors de l’élection présidentielle d’octobre 2025, il faut être Ivoirien, âgé de 18 ans, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur la liste électorale», a encore rappelé le patron de la CEI, à la faveur d’une cérémonie de sensibilisation d’étudiants ivoiriens. La Commission Electorale Indépendante exhorte les Ivoiriens à s’inscrire massivement sur la liste électorale lors de la prochaine révision en vue de remplir leur part de mission civique pour l’organisation d’une joute présidentielle «crédible et sans violence».