Le Gouvernement centrafricain a donné ce 17 juillet 2024 des assurances pour sécuriser les élections locales programmées sur le mois d’octobre 2024, malgré le constat d’un regain de violences armées contre les FACA (Forces armées centrafricaines) et les civils ces derniers mois. Ces violences ont surtout été répertoriées dans le nord et le nord-ouest du pays, de l’avis des autorités centrafricaines.

«Nous allons sécuriser ces scrutins avec les partenaires via les forces de défense nationales et internationales», a promis Maxime Balalou (ministre de la Communication et Porte-parole du Gouvernement). Selon des précisions officielles, ces violences sus-mentionnées sont les «agissements d’ennemis de la paix, ils ne sont pas anodins et se font à dessein pour perturber les élections, mais il y a déjà un plan confidentiel de sécurisation».

L’ANE (Autorité nationale des élections) a annoncé comme imminent le démarrage de la révision électorale en prévision des élections à la base d’octobre 2024. Le climat politique en Centrafrique demeure tendu depuis l’adoption d’une nouvelle Constitution qui a sauté le verrou de la limitation des mandats présidentiels dans ce pays d’Afrique centrale.