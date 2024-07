La Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) relevant de l’Administration de la défense nationale du Maroc a réagi ce vendredi 19 juillet, à la panne informatique mondiale qui a affecté les systèmes Microsoft Windows utilisant CrowdStrike, en émettant une série de recommandations aux opérateurs marocains affectés.

Dans une note adressée aux institutions concernées, la DGSSI rappelle que le problème était dû à une mise à jour récente sur plusieurs systèmes, atteignant ainsi «la stabilité du système et par conséquent toutes les opérations régulières».

La DGSSI recommande à ce titre, d’«identifier les systèmes concernés qui utilisent Crowdstrike Falcon sur les systèmes Windows ; retarder les mises à jour de Crowdstrike jusqu’à l’annonce de la résolution du problème» et de «restaurer le système à un point de restauration antérieur», dans la limite du possible.

Elle conseille aussi de «toujours tester les mises à jour dans un environnement de test avant de les appliquer à l’environnement de production», et d’effectuer des sauvegardes du système «afin de pouvoir le restaurer dans le cas de problèmes similaires». Elle recommande enfin que les incidents et les perturbations des services lui soient signalés.

Par ailleurs, dès l’annonce de cette panne informatique ayant touché de nombreuses entreprises et compagnies aériennes de plusieurs pays, le géant de la tech Microsoft a annoncé ce vendredi, avoir entamé des mesures pour traiter cette panne d’envergure. « Nos services sont en cours d’amélioration tandis que nous continuons à prendre des mesures d’atténuation », a écrit l’entreprise sur le réseau social X.

La panne a été déclarée en premier lieu en Australie ou diverses entreprises dont entre autres, la TV ABC, l’aéroport de Sydney et une chaîne de supermarchés ont déclenché l’alerte après avoir découvert des problèmes techniques et informatiques. Après c’est l’aéroport allemand de Berlin, ou encore le plus grand opérateur ferroviaire britannique ainsi que la Bourse de Londres ont été confrontés aux mêmes problèmes.

Dans un message intitulé « Dégradation du service », Microsoft indique que les utilisateurs « peuvent être dans l’incapacité d’accéder à diverses applications et services Microsoft 365 », tout en assurant qu’il restait « mobilisé pour gérer cet événement avec la plus haute priorité et en urgence, tout en continuant à traiter l’impact persistant pour les applications Microsoft 365 restantes qui sont dans un état dégradé ».

La panne informatique mondiale provoquée par la défaillance de certains services de Microsoft, a eu peu d’impact sur le transport aérien au Maroc, d’après l’Office national des aéroports (ONDA) et la compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM).

Cette panne a touché uniquement «les compagnies aériennes utilisant le système Microsoft et qui sont appelées à recourir à un mode alternatif, dit « mode dégradé manuel », que certaines compagnies aériennes opérant au Maroc ont utilisé afin de pouvoir assurer l’enregistrement des passagers et la gestion des vols.