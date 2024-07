Le ministre d’Etat brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira a effectué les 18 et 19 juillet, une visite officielle à Lomé, au cours de laquelle il a confirmé l’appui de son pays au Togo dans le cadre de l’organisation du «9e Congrès panafricain de Lomé, du 29 octobre au 02 novembre 2024», centré sur l’unification des Africains et des Afro-descendants à travers le monde.

Dans le cadre de la coopération Sud-sud que défend le Président brésilien, Ignacio Lula, le Brésil a confirmé par la voix de Mauro Vieira, sa participation active au grand rendez-vous de Lomé d’octobre 2024.

Le Brésil abrite la plus grande communauté noire hors-Afrique, une particularité qui l’amène à prioriser et valoriser sa forte communauté afro-descendante.

Mauro Vieira s’est réjoui durant son séjour à Lomé du choix porté sur son pays «d’abriter une Conférence préparatoire régionale du 9e Congrès panafricain», prévue en août prochain à Salvador de Bahia, l’ancienne capitale fédérale 4è plus grande cité située au Nord-est du Brésil. Il a par ailleurs, assuré de «la disponibilité du Gouvernement brésilien d’accompagner le Togo dans l’organisation de ce grand évènement».

Dans le cadre de cette même visite, le ministre brésilien et son homologue togolais, Robert Dussey ont convenu de «tenir des rencontres périodiques en vue de renforcer davantage la coopération entre le Brésil et le Togo qui a pour socle les valeurs et idéaux de paix, de solidarité, de respect mutuel et de partenariat gagnant-gagnant en vue de répondre aux aspirations des leurs deux peuples», indique un communiqué conjoint ayant sanctionné la visite du chef de la diplomatie brésilienne au Togo.

Des relations de fraternité, d’amitié et de coopération unissent le Brésil et le Togo depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1972.