Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Kacou Houadja Léon Adom a indiqué mercredi à Rabat, que la Côte d’Ivoire et le Maroc ont des convictions convergentes au sujet des questions régionales et continentales, rapporte des médias marocains.

«Les deux pays ont une vision commune au sujet de tout ce qui se passe sur le continent africain, et par rapport aux défis qui se posent dans la sous-région et aux moyens de les relever », a-t-il déclaré à l’occasion d’un point de presse tenu à l’issue d’un entretien en tête-à-tête avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Le chef de la diplomatie ivoirienne a de même salué l’excellente coopération entre les deux pays dans différents domaines (économique, culturel, politique…), assurant que les «relations historiques » qui lient le Maroc et la Côte d’Ivoire « perdurent et grandissent chaque jour davantage», ajoutent les mêmes sources.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie ivoirienne, Kacou Houadja Léon Adom, a réitéré à la même occasion, la position de son pays en faveur de la marocanité du Sahara, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire y compris ses provinces méridionales.

Il a également réaffirmé le plein soutien de son pays au plan d’autonomie marocain comme seule solution crédible et réaliste pour la résolution du litige territorial autour du Sahara marocain, saluant au passage, les efforts de l’Organisation des Nations Unies (ONU) en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara.

Pour sa part, Bourita a remercié la partie ivoirienne pour son appui constant et ferme à la première cause nationale du Maroc, et salué l’ouverture par la Côte d’Ivoire d’un consulat général à Laâyoune le 18 février 2020.