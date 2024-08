A l’occasion, de la célébration ce mardi 30 juillet 2024, du 25ème anniversaire de l’intronisation du Roi Mohammed VI, le Département américain des Affaires étrangères à adressé un message de félicitations «chaleureuses» au Souverain marocain et à son peuple, mettant en avant un approfondissement gagnant-gagnant de la coopération diversifiées entre le Maroc et les Etats-Unis.

«Au nom du Gouvernement et des citoyens des USA, je tiens à adresser mes meilleurs vœux et mes félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain à l’occasion du 25e anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté», a salué Antony Blinken au nom du Département d’Etat ce 30 juillet 2024.

L’ambassadeur des USA auprès du Royaume du Maroc, Puneet Talwar a corroboré dans un autre tweet ce 30 juillet 2024, le raffermissement constant des relations bilatérales entre les deux partenaires.

Il a loué dans ce sens «les multiples acquis du leadership visionnaire du Roi Mohammed VI», ajoutant à l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire de son accession au Trône, «les USA réaffirment leur profond attachement aux relations de coopération Washington-Rabat, et croient aussi en un avenir partagé de prospérité et de paix entre les deux Etats».

Déjà ce 29 juillet 2024, en amont de la célébration de la «Fête du Trône», la mission diplomatique des USA au Maroc a salué sur ses canaux digitaux les «nombreux fruits de multiples visites officielles effectuées par le Roi Mohammed VI en terre américaine à la rencontre de différents Présidents américains», sur la base d’un savant photomontage sur la relation Washington-Rabat.

Le Maroc est devenu l’un des premiers Etats à reconnaître en 1777, l’indépendance des Etats-Unis qui à leur tour ont été le premier Etat membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU à avoir reconnu en 2020 «la souveraineté marocaine sur le Sahara».