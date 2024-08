Le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, accompagné du ministre délégué, Stella Eldine Kabre, a rencontré jeudi 1er août à Ouagadougou, les Chefs de Missions diplomatiques et consulaires accrédités au Burkina Faso, pour leur communiquer les conclusions du premier sommet des Chefs d’États de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), tenu le 6 juillet à Niamey, la capitale nigérienne.

« Ce cadre d’échanges voulu par le chef de la diplomatie burkinabè, avait pour but de donner aux ambassadeurs, l’information exacte et officielle sur l’évolution du processus de l’AES, de partager avec eux les conclusions du premier sommet (…) et de leur apporter les éclairages nécessaires, afin qu’ils puissent les remonter aux plus hautes autorités de leur pays respectifs », explique un communiqué officiel publié sur la page Facebook du Ministère des Affaires étrangères du Burkina.

Traoré, qui a d’abord procédé à un bref rappel du processus d’opérationnalisation de l’AES, a précisé que « pour plus d’efficacité dans l’entraide, la solidarité et la défense mutuelle, les trois États se sont accordés et ont acté la création de la Confédération AES ».

Ils « ont décidé de mutualiser leurs forces dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, le développement, la création d’une banque d’investissement AES, et la mise en place d’un fonds de stabilisation », a ajouté le ministre Karamoko Jean Marie.

Au chapitre des principes fondateurs de la Confédération, ce dernier a cité la non-agression entre les États confédérés, l’interdiction de toutes mesures coercitives au sein de l’Alliance, la solidarité entre les États confédérés et la sauvegarde des intérêts de la population.

Le chef de la diplomatie burkinabè a en outre, déclaré que l’AES qui « reste ouverte à tous les partenaires sincères », est une « entité à prendre désormais en compte dans la configuration internationale».

Le communiqué rappelle que le Président en exercice de l’AES est le chef d’Etat malien, le Colonel Assimi Goïta, tandis que le Burkina Faso abritera la première session parlementaire de l’AES.