Le Président ivoirien, Alassane Ouattara a présidé ce mercredi 7 août à Grand-Bassam, première capitale de la Côte d’Ivoire, un défilé pédestre, civil et militaire dans le cadre de la commémoration des 64 ans d’indépendance de son pays.

Après la sobre cérémonie de prise d’armes en août 2023 pour marquer le deuil étatique après la disparition subite de l’ex-président, Henri Konan Bédié, la Côte d’Ivoire a renoué ce 07 août avec le traditionnel défilé militaire et civil marquant la commémoration de son accession à l’indépendance.

Le Sénégal a été représenté à cet évènement spécial par son ministre de la Défense et plusieurs pays y étaient représentés par leurs ambassadeurs.

Devant des invités de marque et plusieurs dignitaires du pouvoir ivoirien, divers pans de la société ivoirienne et des Armées de la Côte d’Ivoire ont défilé sous le slogan de la «Jeunesse et de la résilience».

Les Forces Armées ivoiriennes ont profité de cette occasion pour étaler leurs dernières acquisitions en date en matière d’équipements dans les domaines aérien, maritime et terrestre.