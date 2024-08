Le rwandais Paul Kagame, qui a remporté la présidentielle du 15 juillet dernier avec un score de 99,18 % des voix, a prêté serment, ce dimanche 11 août à Kigali, pour un quatrième mandat de cinq ans, devant le président de la Cour suprême, Faustin Ntezilyayo.

La cérémonie d’investiture a enregistré la présence des milliers de personnes dont une vingtaine de Chefs d’Etat et d’autres dignitaires africains.

Kagame, qui a axé son discours sur l’unité du pays, a remercié tous les Rwandais pour la confiance renouvelée à sa personne et salué la présence « très significative et grandement appréciée » de tous les invités.

« Des millions de personnes ont participé à des campagnes électorales et presque tout le monde est allé voter. Mais ce n’est pas seulement une question de chiffres. Il y a une signification beaucoup plus profonde derrière ce que nous avons tous vu et vécu. Cette réalité est indéniable ; elle découle de l’esprit d’unité entre les Rwandais, ainsi que d’une détermination commune à être les maîtres de notre avenir. C’est exactement ce sur cela que nous travaillons depuis toutes ces années », a-t-il déclaré.

« Plutôt que de laisser derrière nous de nouvelles divisions à guérir, notre processus politique est conçu pour renouveler et approfondir notre unité », a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat a évoqué aussi la crise qui secoue l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), souhaitant que la question soit résolue sur la base d’un compromis entre les protagonistes.

« La paix dans notre région est une priorité pour le Rwanda, mais elle manque, en particulier dans l’Est de la RDC. Mais la paix ne peut être instaurée par une seule personne, quelle que soit sa puissance, si la partie la plus directement concernée ne fait pas ce qui est nécessaire. Sans cela, les efforts sincères de médiation des dirigeants régionaux mandatés ne peuvent pas fonctionner comme prévu. »

Tout en remerciant les Présidents angolais, João Lourenço, et kenyan, William Ruto, « pour tout ce qu’ils ont fait et continuent de faire » dans ce cadre, Kagame a soutenu que « la paix ne peut pas se faire toute seule. Nous devons tous faire notre part, et faire les bonnes choses, pour parvenir à la paix et la maintenir».