La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) qui a tenu, ce week-end à Harare (Mozambique), son 44e Sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement, a salué la co-organisation par la Namibie avec l’Allemagne, du Sommet de l’avenir qui réunira, du 22 au 23 septembre 2024, les dirigeants du monde entier pour discuter des questions liées à ce sujet.

« Le Sommet a félicité la République de Namibie d’organiser, avec le concours de la République fédérale d’Allemagne, les 22 et 23 septembre 2024, le Sommet de l’avenir au siège des Nations Unies à New York qui ralliera les actions autour du thème «Sommet de l’avenir : Solutions multilatérales pour des lendemains meilleurs», indique un communiqué publié à la clôture de la rencontre.

Les chefs d’Etat et de gouvernement de la SADC ont «également noté que la Namibie représente le ‘Global South’», et se sont engagés à soutenir ses efforts «afin d’amplifier la voix collective et de déterminer de manière inclusive la meilleure voie à suivre pour la génération future».

Ce Sommet vise à construire un nouveau consensus international sur la manière de créer un monde meilleur pour tous. Renforcer la coopération internationale, adopter le Pacte pour l’avenir et appuyer les objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, ce sont là les trois objectifs inscrits à l’ordre du jour du Sommet de l’avenir.