Le débat général ouvert le 20 septembre 2024 dans le cadre de la ‘Semaine de haut niveau’ de la 79è AG de l’ONU s’est achevé ce 30 septembre sous la direction du diplomate camerounais

Philemon Yang.

Ex Premier ministre du Cameroun et ex-président du Panel des ‘Personnalités éminentes de l’UA (Union Africaine), Philemon Yang a convié ce 30 septembre 2024 les Etats à tirer des leçons, hic et nunc, des sujets pressants de l’heure débattus lors du débat général.

«Les échanges du débat général illustrent les défis divers auxquels notre monde est confronté. Entre autres une architecture financière inefficace, le défi climatique, l’égalité homme-femmes, le chômage des jeunes, la lenteur dans la réalisation des ODD, etc. Nous nous réunissons au moment où les conflits qui frappent le monde sont de plus en plus nombreux», a résumé et rappelé l’ex-dirigeant camerounais.

Il a convié la communauté internationale à tourner son attention vers les «violences actuelles qui pourraient causer la déflagration au Moyen-Orient (…) J’appelle toutes les parties impliquées à donner une chance à la paix. Seule une solution à deux Etats pourra garantir une sécurité pour Israël et les Palestiniens (…)», a de nouveau plaidé le haut fonctionnaire d’Afrique centrale.

«Lors du débat général de ce mois de septembre 2024, seuls 10% des orateurs étaient des oratrices. Nous devons faire plus dans ce sens. Il faut passer aux actes sur le sujet, en exigeant plus en matière d’égalité hommes-femmes. Seul le débat et le dialogue nous permettront de faire la différence, d’avancer main dans la main, dans la responsabilité partagée pour un monde digne et responsable», a aussi défendu l’ex Premier ministre Philemon Yang.

Le ‘Pacte pour l’avenir’ adopté lors de cette 79è AG de l’ONU «devrait nous propulser vers plus d’efforts pour une plus grande réalisation des ODD», s’est-il voulu optimiste.

Philemon Yang avait été élu président de la 79è session de l’AG de l’ONU le 6 juin 2024 par acclamation. Il a succédé au diplomate Trinidadien Dennis Francis qui avait dirigé la 78è session de l’AG des Nations Unies.