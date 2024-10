Le chef de l’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a appelé, lors d’un Conseil des ministres qu’il a présidé mercredi, à la mise en place un Conseil supérieur de l’Education et de la Formation qui sera en charge du suivi et de l’évaluation systématique du Programme national de l’Education et de la Formation.

« Afin d’assurer un meilleur pilotage et une coordination optimale des activités scolaires et universitaires, le Président de la République a décidé de la création d’un Conseil supérieur de l’Education et de la Formation, organe de supervision logé à la Primature qui va assurer, avec la participation des acteurs impliqués, le suivi et l’évaluation systématique du Programme national de l’Education et de la Formation », lit-on dans le communiqué du Conseil.

A la veille de la rentrée scolaire et universitaire, prévue pour le 7 octobre prochain, Diomaye, après avoir adressé un message d’encouragement et ses meilleurs vœux de succès à toute la communauté éducative, a demandé au Gouvernement « de prendre toutes les dispositions nécessaires, en relation avec les parties prenantes, pour, d’une part, accélérer la transformation consensuelle du système éducatif national et, d’autre part, garantir le bon déroulement de l’année scolaire et universitaire 2024-2025 ».

Le dirigeant sénégalais a souligné « la nécessité de veiller au renforcement du dialogue social dans le système éducatif mais également à l’amélioration du cadre de vie dans les écoles ».

Par ailleurs, il a invité le Gouvernement « à procéder au lancement, sans délai, d’un vaste programme de résorption des abris provisoires, de réhabilitation et de construction aux normes d’établissements scolaires ».

Il a souligné « l’impératif de finaliser le nouveau Programme national de l’Education et de la Formation en adéquation avec les valeurs historiques et culturelles de la Nation », sachant que « ce programme doit également tenir compte des défis de notre société et des enjeux liés au numérique et à l’Intelligence artificielle ».

Au regard de la jeunesse sénégalaise, Diomaye Faye a insisté sur l’urgence de rebâtir un modèle d’école publique autour du civisme, de la citoyenneté, des langues nationales et de l’ouverture aux langues étrangères universelles, mais également à la préparation aux aptitudes scientifiques, techniques, technologiques et professionnelles.