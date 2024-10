L’ancien président sénégalais, Macky Sall, a annoncé sa démission de son poste d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, dans une correspondance adressée au président français, Emmanuel Macron, datée du 5 octobre et relayée par la presse locale ce dimanche.

Cette initiative survient environ une semaine après que Sall a été désigné, le 30 septembre, tête de liste de la principale coalition de l’opposition Takku Wallu Sénégal pour les législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain.

« Comme vous le savez probablement, les circonstances de la vie politique sénégalaise, suite à la dissolution de l’Assemblée nationale, m’ont amené à être investi tête de liste de la coalition Takku Wallu Senegal pour les élections législatives prévues le 17 novembre 2024 », a indiqué l’ex-chef d’Etat dans sa lettre.

Macky Sall a expliqué que « dans ces conditions, et pour éviter tout risque d’incompatibilité et de conflit d’intérêt », il a décidé de se « mettre en retrait » par rapport à ses activités d’Envoyé spécial du Pacte de Paris, et ce « à compter du 9 octobre, après le sommet de Hambourg sur la durabilité » pour lequel il avait « déjà pris des engagements ».

L’ancien numéro un sénégalais a laissé aussi entendre que « mobiliser la communauté internationale autour des objectifs du Pacte de Paris pour les peuples et la planète » a été pour lui « une tache exaltante ».

Il a remercié Macron pour la confiance qu’il lui a témoignée, tout en lui signifiant sa disposition à continuer à travailler avec lui sur des sujets d’intérêt commun.

Macky Sall avait pris fonction d’Envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète, en avril 2024, à la fin de son second mandat à la tête de son pays. Une partie de l’opposition sénégalaise, notamment le Front pour l’inclusivité et la transparence des élections, avait dénoncé sa nomination, rappelant, entre autres, les nombreuses victimes des manifestations de mars 2021 et juin 2023, sous son règne.