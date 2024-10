Le dirigeant sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a invité, mercredi en Conseil des ministres, le gouvernement à faire de la situation des Sénégalais à l’extérieur « une préoccupation majeure ».

Leur « situation quotidienne doit rester une préoccupation majeure du gouvernement à travers notamment une mobilisation plus soutenue de nos missions diplomatiques et consulaires », a-t-il indiqué, s’exprimant sur la question de la nouvelle politique de gestion et d’accompagnement des Sénégalais de l’extérieur.

Dans ce cadre, le président a fait des recommandations pratiques au gouvernement. Il a demandé de veiller à l’accélération des procédures pour l’obtention des documents administratifs de base, les passeports et les cartes nationales d’identité en particulier.

De même qu’il a exhorté les ministres à faire le suivi de la situation des étudiants sénégalais à l’étranger et le recensement systématique des compétences nationales vivant et servant à l’extérieur du Sénégal.

Outre ces aspects, Diomaye Faye a souligné la nécessité de mettre en place un nouveau dispositif d’assistance au retour et à la réinstallation des Sénégalais de l’extérieur.